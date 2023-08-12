Vira Bismillah

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 yendi. Eski hocası Abdullah Avcı'yla geçen sezonun açılış maçında deplasmanda İstanbulspor'u mağlup ederek lige galibiyetle başlayan Fırtına, Nenad Bjelica ile de ligin ilk maçını kazanmayı bildi. Fırtına'nın golünü 8. dakikada Denswil attı. Köşe vuruşunu kullanan Abdülkadir topa ceza sahasına ortaladı. Yüksekten gelen topa havalanan Denswil'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

VISCA SAKATLANDI

İlk yarıda birçok pozisyonda Antalyaspor kalecisi Leita'ya takılan bordomavili takım, ikinci devrede ise fazla etkili olamadı. 46. dakikada Visca sakatlanıp çıktı. Yerine Bardhi girdi. 66'ncı dakikada Abdülkadir ceza sahası dışında buluştuğu topu Bakasetas'a pas verdi. Yunan futbolcunun kaleye doğru sert şutunda kaleci Leite çıkardı. Fırtına maçı 1-0 kazandı.

NENAD BJELICA: 3 PUAN ÖNEMLİ

Bordo mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica, maça hükmettiklerini söyledi. Hırvat hoca, "Burada taraftarımızın isteği büyüktü. Takımım adına teşekkür etmek istiyoruz. İlk maçlar zordur. Maçlar nasıl geçecek bilemezsiniz. Galibiyetle başlamak bizim için önemliydi. Üzerinde çalışacağımız şeyler var. Son bölümünde savunma yaptık, çileli oldu ama atlatabildik. Bazen çileli maçlar olur'' dedi. Bjelica, Visca'nın sakatlığı ile ilgili de şunları söyledi: "Kasık bölgesinde ufak bir ağrı hissettiği için kenara aldık. Sakatlığının ielerlemesi adına oyundan aldık."

TARAFTARA ARMAĞAN

Uğurcan: "Geçen sene istediğimiz performansı veremedik ama taraftarımız tribünleri doldurdu. Atmosfer muhteşemdi. Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Bugün takım halinde iyi savunma yaptık. İstediğimizi aldık. Kampta çok sıkı çalıştık."

ÖMÜR'DEN ASİST

Bu sezon teknik direktör Bjelica'nın sahadaki en önemli silahlarından birisi olması beklenen Abdülkadir Ömür dün Antalya karşısında son derece istekli oynadı. Bjelica, 4-3-3'lük oyun planında merkez orta sahada 'beyin' görevini verdiği 24 yaşındaki 10 numara sezona asistle başladı. Hırvat hoca, Ömür'den daha fazla sorumluluk almasını istiyor.

ÇALIŞKAN KOURBELIS

Fırtına'nın yeni transferi Kourbelis dün sınıfı geçti. Bjelica'nın ilk 11'de sahaya sürdüğü 29 yaşındaki ön libero son derece çalışkan bir görüntü sergiledi. Yıllık 950 bin euro alan Yunan futbolcu, hem savunmaya hem hücuma destek verdi.

İKİ YENİ İSİM FORMA GİYDİ

Trabzonspor'un Antalya maçına çıktığı ilk 11 ağırlıklı olarak geçtiğimiz sezonki kadrodan kalan isimlerden oluştu. İlk 11'de yeni transfer olarak Hırvat stoper Filip Benkovic ve Yunan ön libero Kourbelis yer aldı. Yedek kulübesinde ise Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın ve Teklic yeni transfer olarak yer aldı.

BJELICA İYİ BAŞLADI

Nisan ayında gelen ve geçen sezon 8 resmi maça çıkan teknik direktör Nenad Bjelica, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet almıştı. Geride kalan sezonun son maçında Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Hırvat hoca, bu döneme galibiyetle başladı. Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında Antalyaspor'u yenerek iyi bir başlangıca imza attı.

UĞURCAN ÇAKIR FÜZEYİ ÇIKARDI

Karadeniz devinin kaptanı Uğurcan Çakır dün harika bir performans sergiledi. 26 yaşındaki eldiven özellikle son anlarda önemli işlere imza attı. 82. dakikada Adam Buksa'nın çok uzak mesafeden vurduğu etkili şutu önleyerek galibiyetin mimarlarından olan Uğurcan, savunma hattı ile sürekli iletişim kurarak yönlendirdi.

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Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 2017/18'den bu yana ilk kez üst üste üç Süper Lig sezonuna galibiyetle başladı. (İstanbulspor Yeni Malatyaspor)

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Nenad Bjelica, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında görev yaptığı ilk dört iç saha karşılaşmasını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

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Hakem Zorbay Küçük, pozisyonlara tepkilerinden dolayı müsabakanın ilk yarısında yardımcı antrenör Nina Bule'ye, ikinci yarıda da teknik direktör Nenad Bjelica'ya sarı kart gösterdi. Bjelica, Süper Lig'deki ilk sarı kartını gördü.