Umut direğe takıldı

Bordo-mavili ekipte Umut Bozok sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıktı. Etkili bir oyun ortaya koyamayan 26 yaşındaki forvet, 3 şut denemesinde başarısız oldu. 47'de ise Abdülkadir Ömür'ün sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunda top direkten dışarı gitti. Umut, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Maxi Gomez'e bıraktı.
Bordo-mavili ekipte Umut Bozok sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıktı. Etkili bir oyun ortaya koyamayan 26 yaşındaki forvet, 3 şut denemesinde başarısız oldu. 47'de ise Abdülkadir Ömür'ün sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunda top direkten dışarı gitti. Umut, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Maxi Gomez'e bıraktı.