Haberler Trabzonspor Umut direğe takıldı

Umut direğe takıldı

Bordo-mavili ekipte Umut Bozok sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıktı. Etkili bir oyun ortaya koyamayan 26 yaşındaki forvet, 3 şut denemesinde başarısız oldu. 47'de ise Abdülkadir Ömür'ün sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunda top direkten dışarı gitti. Umut, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Maxi Gomez'e bıraktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Umut direğe takıldı
Bordo-mavili ekipte Umut Bozok sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıktı. Etkili bir oyun ortaya koyamayan 26 yaşındaki forvet, 3 şut denemesinde başarısız oldu. 47'de ise Abdülkadir Ömür'ün sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunda top direkten dışarı gitti. Umut, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Maxi Gomez'e bıraktı.
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