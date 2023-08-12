Trabzonspor'dan Edin Visca bilgilendirmesi!

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı lig maçında sakatlanan Edin Visca'nın son durumuna ilişkin bordo-mavili kulüpten açıklama geldi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir: "Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişça'nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.