Taraftar şov

Trabzonspor'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Satışa sunulan biletlerin kombineler dahil sadece 2 bin adeti kaldı. Papara Park'ta önemli bölümü dolan tribünde büyük bir coşku oluştu. Bordo-mavililer, sezonun açılış maçında takımlarına destek verdi. 90 dakika boyunca susmayan bordo-mavililer, golde büyük sevinç yaşadı. Sezona galibiyetle başlamanın mutluluğuyla coşan taraftarlar, maç sonunda oyuncularla birlikte 3 puanı kutladı. Öte yandan az sayıda Antalyaspor taraftarı da misafir takım tribününde yer alarak takımlarına destek verdi.