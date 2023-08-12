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Taraftar şov

Papara Park’a akın eden bordo-mavililer bir an bile susmadı. Müthiş destekle 3 puanın mimarı oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Taraftar şov
Trabzonspor'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Satışa sunulan biletlerin kombineler dahil sadece 2 bin adeti kaldı. Papara Park'ta önemli bölümü dolan tribünde büyük bir coşku oluştu. Bordo-mavililer, sezonun açılış maçında takımlarına destek verdi. 90 dakika boyunca susmayan bordo-mavililer, golde büyük sevinç yaşadı. Sezona galibiyetle başlamanın mutluluğuyla coşan taraftarlar, maç sonunda oyuncularla birlikte 3 puanı kutladı. Öte yandan az sayıda Antalyaspor taraftarı da misafir takım tribününde yer alarak takımlarına destek verdi.
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