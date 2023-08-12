Stefan Kuntz yakın takipte

Karadeniz devinin Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelede tribünde önemli bir isim dikkat çekti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmayı stadyumda takip etti. Papara Park'taki yerini alan Alman hoca, gelecek ay Euro 2024 elemelerinde oynanacak Ermenistan maçı öncesinde notlar aldı.
Karadeniz devinin Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelede tribünde önemli bir isim dikkat çekti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmayı stadyumda takip etti. Papara Park'taki yerini alan Alman hoca, gelecek ay Euro 2024 elemelerinde oynanacak Ermenistan maçı öncesinde notlar aldı.