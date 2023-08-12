Haberler Trabzonspor Stefan Kuntz yakın takipte

Stefan Kuntz yakın takipte

Karadeniz devinin Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelede tribünde önemli bir isim dikkat çekti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmayı stadyumda takip etti. Papara Park'taki yerini alan Alman hoca, gelecek ay Euro 2024 elemelerinde oynanacak Ermenistan maçı öncesinde notlar aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Stefan Kuntz yakın takipte
Karadeniz devinin Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelede tribünde önemli bir isim dikkat çekti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmayı stadyumda takip etti. Papara Park'taki yerini alan Alman hoca, gelecek ay Euro 2024 elemelerinde oynanacak Ermenistan maçı öncesinde notlar aldı.
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