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Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Antalyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 08:47
Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – NEDEN UMUT BOZOK?

Galatasaray ve Fenerbahçe, art arda yaptıkları yıldız transferlerle adeta Premier Lig kadrosu kurarken, Trabzonspor geçen sezonki kadrosunda yer alan tam 9 oyuncusu ile yeni sezona başladı. Benkovic ve Kourbelis dışında yeni yüzü yoktu sahada Fırtına'nın. Üstelik de flaş transfer Orsic neredeyse sezonu kapatmıştı. Petkovic'in yolu gözlenirken, Papara Park Stadı'nı dolduran bordo-mavili taraftarlar, ilk dakikalardan itibaren tahrip gücü yüksek bir Trabzonspor izledi. Futbolda uzun süre birlikte oynamak bir avantajdır. Ortaya bir oyun ezberi çıkar. Bazen çok transfer yaparsınız ama takım olamazsınız. Örnek geçen sezonki Trabzonspor! GOL erken geldi. Abdülkadir Ömür, kornerden Denswil'in kafasına topu nişanlayınca, ok gibi ağlara giden bir gol izledik. Golü atan Denswil savunmada yaptığı kritik hamleleri ile alkış aldı.

Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Kourbelis'in hem savunma ile hem de hücum bölgesi ile iletişimi iyiydi. Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'u bir maestro gibi yönetti maç boyunca. Bakasetas kaldığı yerden devam ediyor. Benkovic, duracağı yeri iyi biliyor. Trabzonspor'un geçen sezon kondüsyon problemi vardı. Bu sezon daha diri bir Trabzonspor izleyeceğimizi Antalyaspor karşısında görmüş olduk. TAKIM savaşıyor, ön alanda baskı yapıyor, yana geriye oynamıyor. Sabırlı oyun yerine hücumu ve golü düşünen bir felsefe yerleştirmiş Bjelica Trabzonspor'a. Bordomavililer, Antalyaspor karşısında çok pozisyon buldu. Hatta neler kaçtı neler… Artık duran topları da çok iyi kullanan bir Trabzonspor izledik dün.

Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor, topu kaptığı her pozisyonda hızlı hücum yaparken, önde çoğalmasını da bildi. Trezequet, birazcık formda olsa ilk yarıda farka gidebilirdi Fırtına. Bjelica'nın maça Umut Bozok ile başlamasına ise anlam veremedim.
Hazırlık maçlarının en iyilerinden Maxi Gomez ile başlamak daha doğru olurdu sanki. Çünkü ilk yarıda oynanan oyun, tam Gomez'e göreydi. Birkaç yıldız transferi ile takım kalitesi yükselirse, yarışta olan bir Trabzonspor izleriz.

Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Duran top uzmanı Abdülkadir Ömür, ikinci yarının başında bu kez Umut Bozok'un kafasına topu nişanladı. Umut iyi vurdu ama top, ağlara gitmek yerine direğe çarptı.
Oyun geneline bakarsak, Umut Bozok bu hali ile Trabzonspor'un forveti olamaz. Bjelica, Umut'a neden 74 dakika sabretti, kenarda Gomez varken! Ben olsam o dakikaya kadar Bakasetas'ı forvet oynatırdım! Trabzonspor 2. yarıda kötü oynadı ama sezon başlangıçları her zaman zor olur. Bu galibiyet 3 puandan fazlası anlamına geliyor.

Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – GEÇ KALMADAN

Trabzonspor sezonun ilk maçında kendi evinde Antalyaspor'u ağırladı. Bordomavililer rakibine deplasmanda oynadığını hissettirmesi, iyi bir pres anlayışı ve taraftarın da tribünde yarattığı yüksel enerjiyle birlikte golü buldu. Eğer Bakasetes ilk bölümde son vuruşları daha iyi yapsaydı, farklı bir skorla da soyunma odasına gidebilirlerdi. İkinci yarı Trabzonspor'un yine geçtiğimiz sezonlardaki gibi skoru koruma hastalığı ortaya çıktı. Bu fabrika ayarlarına dönüş, Antalyaspor'u cesaretlendirdiği gibi konuk ekip zaman zaman çok net pozisyonlar da buldu. Trabzonspor 'şampiyonluk yarışında ben de varım demek istiyorsa' çok acil 5 veya 6 tane birinci sınıf oyuncu almalı. Sağ bek, stoper, orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilecek çok kaliteli ve topla takımın temposunu belirleyecek bir usta ayağa ihtiyaç olduğu gibi; Cornelius ve Sörloth gibi uzun boylu, fizikli bir santrfor ile hücumda da çizgilere bire birde adam eksiltecek atletik, hızlı bir futbolcuya ihtiyaç var.

Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Kalite Artırılmalı
Eğer bu oyuncular en kısa sürede alınmazsa G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı yerine; ligde Anadolu takımlarıyla dördüncülük yarışı verirler. Hem sahada oynanan oyun, hem de şu andaki yapılan transferlerin kalitesinin sahaya yansıması Trabzonspor adına olumlu olmadığı net bir şekilde ortada. Sezonun ilk başları her zaman zordur. Galip gelmek, üç puan almak, taraftar, yönetim, teknik kadro ve futbolcuların moral motivasyonu açısından çok önemlidir. Ama hem saha içindeki oyun dengesizliğini hem de oyuncu kalitesinin bir an önce giderilmesi şart. Bir de Trabzonspor bu sene Avrupa'da olmadığından; yarıştaki rakiplerinin böyle bir maç trafiği olduğu bir sezonun başlangıç bölümünü kendi lehine çevirip, planlamasını doğru yapıp, pozisyonunu da doğru almalı.

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