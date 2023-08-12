Spor yazarları Trabzonspor - Antalyaspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – GEÇ KALMADAN

Trabzonspor sezonun ilk maçında kendi evinde Antalyaspor'u ağırladı. Bordomavililer rakibine deplasmanda oynadığını hissettirmesi, iyi bir pres anlayışı ve taraftarın da tribünde yarattığı yüksel enerjiyle birlikte golü buldu. Eğer Bakasetes ilk bölümde son vuruşları daha iyi yapsaydı, farklı bir skorla da soyunma odasına gidebilirlerdi. İkinci yarı Trabzonspor'un yine geçtiğimiz sezonlardaki gibi skoru koruma hastalığı ortaya çıktı. Bu fabrika ayarlarına dönüş, Antalyaspor'u cesaretlendirdiği gibi konuk ekip zaman zaman çok net pozisyonlar da buldu. Trabzonspor 'şampiyonluk yarışında ben de varım demek istiyorsa' çok acil 5 veya 6 tane birinci sınıf oyuncu almalı. Sağ bek, stoper, orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilecek çok kaliteli ve topla takımın temposunu belirleyecek bir usta ayağa ihtiyaç olduğu gibi; Cornelius ve Sörloth gibi uzun boylu, fizikli bir santrfor ile hücumda da çizgilere bire birde adam eksiltecek atletik, hızlı bir futbolcuya ihtiyaç var.