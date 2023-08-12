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Dostluk yemeği için buluştular

Mücadele öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından misafir takıma yemek verildi. Papara Park'taki yemeğe Doğan ve yönetimin yanı sıra Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ertuğrul Doğan tarafından Sabri Gülel'e günün anısına plaket verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Dostluk yemeği için buluştular
Mücadele öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından misafir takıma yemek verildi. Papara Park'taki yemeğe Doğan ve yönetimin yanı sıra Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ertuğrul Doğan tarafından Sabri Gülel'e günün anısına plaket verildi.
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