Dostluk yemeği için buluştular

Mücadele öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından misafir takıma yemek verildi. Papara Park'taki yemeğe Doğan ve yönetimin yanı sıra Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ertuğrul Doğan tarafından Sabri Gülel'e günün anısına plaket verildi.
Mücadeleöncesinde TrabzonsporBaşkanı ErtuğrulDoğan ve yönetimkurulu üyeleri tarafındanmisafir takıma yemekverildi. Papara Park'takiyemeğe Doğan ve yönetiminyanı sıra AntalyasporBaşkanı SabriGülel ve yönetim kuruluüyeleri katıldı. ErtuğrulDoğan tarafındanSabri Gülel'e gününanısına plaket verildi.