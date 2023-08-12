Depremzedeleri ağırladı

Papara Park'ta oynanan sezonun açılış mücadelesinde bordo-mavililer anlamlı bir harekete daha imza attı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, Antalyaspor maçı öncesi kulübün davetlisi olarak maça gelen Kahramanmaraşlı depremzede çocukları ağırladı. Başkan Yardımcısı Kılıç çocuklara Trabzonspor'un yeni sezon formasını hediye etmeyi unutmadı.
Papara Park'ta oynanan sezonun açılış mücadelesinde bordo-mavililer anlamlı bir harekete daha imza attı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, Antalyaspor maçı öncesi kulübün davetlisi olarak maça gelen Kahramanmaraşlı depremzede çocukları ağırladı. Başkan Yardımcısı Kılıç çocuklara Trabzonspor'un yeni sezon formasını hediye etmeyi unutmadı.