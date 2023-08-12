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Cankurtaran

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Antalyaspor'u konuk ettiği sezonun açılış mücadelesinde galibiyeti getiren oyuncu Stefano Denswil oldu. Karşılaşmanın 8. dakikasında bordo- mavili ekibin sol kanattan Abdülkadir Ömür'le kullandığı kornerde penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen ve etkili bir kafa vuran Hollandalı savunmacı, uzak köşeden topu ağlara yollamayı başardı. Denswil böylelikle Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk golünü kaydeden isim oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Cankurtaran

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Antalyaspor'u konuk ettiği sezonun açılış mücadelesinde galibiyeti getiren oyuncu Stefano Denswil oldu. Karşılaşmanın 8. dakikasında bordo- mavili ekibin sol kanattan Abdülkadir Ömür'le kullandığı kornerde penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen ve etkili bir kafa vuran Hollandalı savunmacı, uzak köşeden topu ağlara yollamayı başardı. Denswil böylelikle Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk golünü kaydeden isim oldu.

YİNE KAFAYLA ATTI

Trabzonspor formasıyla 58 maça çıkar Denswil, 2'nci kez ağları sarsarken önemli bir tesadüf yaşadı. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezonun ilk haftasında İstanbulspor karşısında da gol sevinci yaşamıştı. Bordo-mavili ekibin 2-0 kazandığı ve açılış golünün Cornelius'tan geldiği mücadelede, 86. dakikada yine nefis kafasıyla bitirici vuruşu yapmıştı. Dün de başarılı performansını golle süsleyen Hollandalı oyuncu, Antalyaspor karşısında galibiyetin mimarıydı.

KAZANMAMIZ ÖNEMLİYDİ

Stefano Denswil, attığı golle gelen galibiyet sonrası çok mutluydu. Taraftara teşekkür eden Hollandalı stoper, "Stadyumu doldurarak ilk dakikadan son dakikaya kadar destek oldular. Geçen sezonun çok da iyi bir sezon olmadığını düşündüğümüzde bugün bu atmosfer çok önemliydi. Gole gelirsek, golü kimin attığı değil kazanmamız önemliydi" ifadelerini kullandı.

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