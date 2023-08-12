‘3 pozisyonda oynayabilirim’

Fırtına'nın yeni transferlerinden Tonio Teklic, ülkesinin basınına konuştu. 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, "Rekabete hazırım. 8 numara, 10 numara ve kanatta da görev yapabiliyorum. Ortaya çıkan bir sağ kanat oyuncusu, içeri girip boşluk kazanmak ve şut atmak isteyen bir oyuncu tipiyim. Kaliteli bir kadromuz var" ifadelerini kullandı.
Fırtına'nın yeni transferlerinden Tonio Teklic, ülkesinin basınına konuştu. 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, "Rekabete hazırım. 8 numara, 10 numara ve kanatta da görev yapabiliyorum. Ortaya çıkan bir sağ kanat oyuncusu, içeri girip boşluk kazanmak ve şut atmak isteyen bir oyuncu tipiyim. Kaliteli bir kadromuz var" ifadelerini kullandı.