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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Antalyaspor maçı sonrası galibiyet açıklaması!

Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerde Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 23:20
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Antalyaspor maçı sonrası galibiyet açıklaması!

Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken karşılaşma sonrası bordo-mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Hayırlı olsun, inşallah sakatlıksız güzel bir sezon geçer. İlk maçlar zorlu oluyor, bugün de hava sıcaktı. Geçen sene istediğimiz performansı veremedik, bugün muhteşem atmosferde oynadık. Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Bugün takım halinde iyi savunma yaptık. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Kampta çok sıkı çalıştık. İstediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum. Taraftara armağan olsun, kötü sezonun ardından stadyumu doldurdular.

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