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TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak müsabaka Papara Park Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Zorbay Küçük yönetecek. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, yeni transferlerle güçlenen Antalyaspor'u evinde yenmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 10:10
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

6 YENİ TRANSFERİN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Transfer döneminde kadroya dahil edilen Erdoğan Yeşilyurt, Zymer Bytyqi, Britt Assombalonga, Jakub Kaluzinski, Adam Buksa ve Geritt Holtmann'ın Trabzonspor maç kadrosunda olması, oyuncuların futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahada olmaları bekleniyor.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK OLACAK!

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında cuma günü saat 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

6 YENİ TRANSFERİN 2'Sİ YOK, 1'İ BELİRSİZ

Yeni sezonda kadrosuna Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Tonio Teklic, Göktan Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic ve Mehmet Can Aydın ile 6 futbolcu katan Trabzonspor'da bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle önemli eksiği bulunuyor. Slovenya kampında sakatlanan Orsic ve Fernandez tedavileri nedeniyle Antalyaspor maçında yer almayacak. AEK ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan ve idmanlara maskeyle çıkan Benkovic'in de ilk 11'de olmasına ihtimal verilmiyor. Nenad Bjelica'nin geçen sezon 8 resmi maçın tamamında ilk 11'de görev verdiği Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Eren Elmalı ve adale ağrısı düzelen Denswil'in Akdeniz ekibi karşısında savunmada olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Gomez.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Fredy, Larsson, Buksa.

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