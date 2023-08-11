Trabzonspor Antalyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu heyecanı 1. hafta açılış maçıyla başlıyor.
Sezonun ilk maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica önderliğinde yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.
Papara Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor.
Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Bahadır, Güray, Larsson, Bytyqi, Erdal, Kałuziński, Erdoğan, Buksa
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.