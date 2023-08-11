Haberler Trabzonspor Trabzonspor Antalyaspor maçı CANLI

Trabzonspor Antalyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başladı. Sezonun ilk karşılaşmasında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da sezona 3 puanla başlamak istiyor. Papara Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 21:20
Trabzonspor Antalyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu heyecanı 1. hafta açılış maçıyla başlıyor.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica önderliğinde yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Papara Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor.

Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Bahadır, Güray, Larsson, Bytyqi, Erdal, Kałuziński, Erdoğan, Buksa

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Galatasaray NK Olimpija rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Komşu olalım" çağrısı sonrası gözler İYİ Parti'de! Açıklama yapacaklar
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica: Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz!
En iyisi Trabzon!
İLK EVİNİ ALCAKLARA YENİ KAMPANYA - Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI
TV8,5 CANLI İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sertaç Şanlı: Zor bir turnuva olacak! Sertaç Şanlı: Zor bir turnuva olacak! 21:12
Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 20:55
G.Saray kafilesi Kayseri'de G.Saray kafilesi Kayseri'de 20:31
Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! 20:24
Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları 19:36
Gaziantep FK Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı Gaziantep FK Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı 19:11
Daha Eski
12 Dev Adam İzlanda maçına hazır! 12 Dev Adam İzlanda maçına hazır! 19:08
Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! 18:51
Süper Lig ekibinden Morutan açıklaması! Süper Lig ekibinden Morutan açıklaması! 18:29
Bjelica: Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz! Bjelica: Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz! 18:11
Sivasspor Appindangoye ile sözleşme yeniledi! Sivasspor Appindangoye ile sözleşme yeniledi! 18:07
Trabzonspor - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:53