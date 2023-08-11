Nenad Bjelica'dan Antalyaspor maçı sonrası flaş Galatasaray sözleri!

Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçın ardından Fırtına'dan teknik direktör Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

Takımımı tebrik etmek istiyorum. Maçın büyük bölümünde maça hükmeden taraf bizdik. Bunda taraftarın etkisi çok büyüktü. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Galibiyetle başlamak çok önemliydi, galibiyet için çok mutluyuz. Üzerine çalışacağımız şeyler var. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var.

Edin Visca kasığında ağrı hissettiği için onu riske etmedik ve oyundan çıkardık.

Galatasaray maçı öncesi Hüseyin'in durumu gün gün iyiye gidiyor, o haftaya bizimle olacak. Visca'nın durumunda da ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Bugün galibiyetin tadını çıkaralım, ardından önümüzdeki hafta oynayacağımız Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacağız.