Haberler Trabzonspor Nenad Bjelica'dan Antalyaspor maçı öncesi flaş sözler! "Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz"

Nenad Bjelica'dan Antalyaspor maçı öncesi flaş sözler! "Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz"

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, sezonun ilk maçında Akdeniz ekibi Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 20:32 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 20:48
Nenad Bjelica'dan Antalyaspor maçı öncesi flaş sözler! "Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz"

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, sezonun ilk maçında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele öncesinde bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Kamp döneminde çok iyi çalıştık. Maalesef üzücü sakatlıklar da yaşadık ama takım inanılmaz bir çalışma inancı gösterdi. Evimizde oynayacağız bugün. Hazırız, taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz."

"Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların her zaman yanımızda olduğunu görmek bizim için çok önemli. Onların desteğiyle ileriye doğru bir adım atabiliriz. Onların beklentilerini biliyoruz. Oyuncular bunun bilincinde ve sahaya çıktıkları anda onları mutlu etmek için sonuna kadar mücadele edecekler."

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