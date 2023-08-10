Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Abdülkadir Ömür’e özel sorumluluk

TRABZONSPOR HABERİ: Abdülkadir Ömür’e özel sorumluluk

Hazırlık kampının en iyi isimlerinden olan Abdülkadir Ömür'e teknik direktör nenad Bjelica da özel ilgi gösteriyor. Hırvat hoca son antrenmanda da 24 yaşındaki 10 numara ile özel görüştü. Yeni sezondaki oyun planında Ömür'ü önemli bir yere konumlandırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, genç futbolcunun fırtına gibi estiği dönemlere dönmesini istiyor. Bjelica, 4-3-3'lük oyun planında merkez orta sahada 'beyin' görevini vereceği Abdülkadir'den hücum organizasyonlarında daha fazla sorumluluk almasını istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Abdülkadir Ömür’e özel sorumluluk

Hazırlık kampının en iyi isimlerinden olan Abdülkadir Ömür'e teknik direktör nenad Bjelica da özel ilgi gösteriyor. Hırvat hoca son antrenmanda da 24 yaşındaki 10 numara ile özel görüştü. Yeni sezondaki oyun planında Ömür'ü önemli bir yere konumlandırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, genç futbolcunun fırtına gibi estiği dönemlere dönmesini istiyor. Bjelica, 4-3-3'lük oyun planında merkez orta sahada 'beyin' görevini vereceği Abdülkadir'den hücum organizasyonlarında daha fazla sorumluluk almasını istiyor.

DİĞER
Hande Ataizi oğlu Leon’u gözlerden uzakta büyütüyordu! İşte Hande Ataizi’nin oğlunun son hali!
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok şehrin valisi değişti
Zaniolo'ya sürpriz talip! 35 milyon euro...
Hakim Ziyech'te flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mendy atağı! Süper Lig devi...
Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak
Altın fiyatları canlı kur takibi!
MasterChef All Star eleme adayı belli oldu! (9 Ağustos)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Ağustos)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! 00:37
Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! 00:37
Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli 00:37
Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı 00:37
İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! 00:37
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 00:37
Daha Eski
Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak 00:37
F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... 00:37
Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... 00:37
Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! 00:37
Son dakika güncellemesi! Türkiye ilk 10'a girdi Son dakika güncellemesi! Türkiye ilk 10'a girdi 00:37
Kanarya'dan yıldız isme yeni teklif! Kanarya'dan yıldız isme yeni teklif! 00:37