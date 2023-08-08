Trabzonspor'dan Batista Mendy atağı! Transfer teklifi yapıldı

Ön libero arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

BATISTA MENDY İDDİASI!

Fransız gazeteci Clement Brossard'ın haberine göre; Trabzonspor, Angers'ta forma giyen 23 yaşındaki Batista Mendy'nin peşinde. Fırtına'nın genç oyuncu için transfer teklifi yaptığı ifade edildi.

Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Mendy'e iyi bir projeyle gidildiği bildirildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!

Başarılı orta saha oyuncusunun birçok talibi olduğu iddia ediliyor. Valencia, Frankfurt, Almeria, Lecce ve Metz'in Batista Mendy'e ilgi gösterdiği kaydedildi.