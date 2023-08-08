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Trabzonspor'dan Batista Mendy atağı! Transfer teklifi yapıldı

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da gözler orta saha mevkisine çevrildi. Geniş bir oyuncu havuzu bulunan bordo-mavililer, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Karadeniz Fırtınası, Fransa Ligi ekiplerinden Angers'ta forma giyen Batista Mendy'nin peşine düştü. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 10:09
Trabzonspor'dan Batista Mendy atağı! Transfer teklifi yapıldı

Ön libero arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

BATISTA MENDY İDDİASI!

Fransız gazeteci Clement Brossard'ın haberine göre; Trabzonspor, Angers'ta forma giyen 23 yaşındaki Batista Mendy'nin peşinde. Fırtına'nın genç oyuncu için transfer teklifi yaptığı ifade edildi.

Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Mendy'e iyi bir projeyle gidildiği bildirildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!

Başarılı orta saha oyuncusunun birçok talibi olduğu iddia ediliyor. Valencia, Frankfurt, Almeria, Lecce ve Metz'in Batista Mendy'e ilgi gösterdiği kaydedildi.

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