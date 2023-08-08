2021'in Ocak ayında Alanya'dan 3 milyon euro'ya transfer olan Bakasetas, bordo-mavili forma ile 103 resmi maçta 28 gol attı ve 21 de asist yaptı. Ancak penaltılarda başarısız oldu. Karadeniz devinde toplam 16 kez penaltı kullanan, bunların 6'sını kaçıran 30 yaşındaki tecrübeli maestro, özel penaltı çalışıyor.
2021'in Ocak ayında Alanya'dan 3 milyon euro'ya transfer olan Bakasetas, bordo-mavili forma ile 103 resmi maçta 28 gol attı ve 21 de asist yaptı. Ancak penaltılarda başarısız oldu. Karadeniz devinde toplam 16 kez penaltı kullanan, bunların 6'sını kaçıran 30 yaşındaki tecrübeli maestro, özel penaltı çalışıyor.