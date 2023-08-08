Haberler Trabzonspor Özel penaltı çalışıyor

Özel penaltı çalışıyor

2021'in Ocak ayında Alanya'dan 3 milyon euro'ya transfer olan Bakasetas, bordo-mavili forma ile 103 resmi maçta 28 gol attı ve 21 de asist yaptı. Ancak penaltılarda başarısız oldu. Karadeniz devinde toplam 16 kez penaltı kullanan, bunların 6'sını kaçıran 30 yaşındaki tecrübeli maestro, özel penaltı çalışıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Özel penaltı çalışıyor
2021'in Ocak ayında Alanya'dan 3 milyon euro'ya transfer olan Bakasetas, bordo-mavili forma ile 103 resmi maçta 28 gol attı ve 21 de asist yaptı. Ancak penaltılarda başarısız oldu. Karadeniz devinde toplam 16 kez penaltı kullanan, bunların 6'sını kaçıran 30 yaşındaki tecrübeli maestro, özel penaltı çalışıyor.
DİĞER
Son Dakika Haberi: Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti! Rock müziğin efsanesi Erkin Koray'ın kızı Damla Koray veda paylaşımı ile duygulandırdı
Kurultaya kadar zaman kazanma mücadelesi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun son tavizi: Tüzük değişikliği
Milan 'Yetmez' dedi F.Bahçe rakam yükseltti!
G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya Petkovic müjdesi!
Fırtına Avrupa ekipleriyle kapışıyor!
LGS 3. nakil tercihi olacak mı?
YKS tercihleri ne zaman bitiyor 2023?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paredes'te sıcak saatler! Paredes'te sıcak saatler! 00:47
G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı! G.Saray yıldız isimle anlaşmaya vardı! 00:46
G.Saray'da endişendiren gelişme! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı G.Saray'da endişendiren gelişme! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı 00:46
Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri! 00:46
F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! F.Bahçe'den flaş Tete açıklaması! 00:46
Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş Talisca açıklaması! 00:46
Daha Eski
Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! Yıldız ismin ayrılığı resmen açıklandı! 00:46
Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... Merih Demiral tercihini yaptı! F.Bahçe... 00:46
Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor Beşiktaş'tan Chamberlain bombası! Türkiye'ye geliyor 00:46
Beşiktaş F.Bahçe ve A. Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş F.Bahçe ve A. Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! 00:46
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:46
Inter'i pişman etti! Nedeni... Inter'i pişman etti! Nedeni... 00:46