Gvardiol dünyanın en iyisi

Teknik Direktör Bjelica, Dinamo Zagreb döneminde ilk kez A takım düzeyinde forma verdiği Josko Gvardiol'un Manchester City'ye transfer olması nedeniyle büyük mutluluk yaşadı. 90 milyon euro (yaklaşık 2 milyar 674 milyon lira) bonservis bedeliyle Leipzig'den Premier Lig'e giden ve dünyanın en pahalı ikinci savunma oyuncusu unvanını kazanan Gvardiol için Bjelica Hırvat basınına konuştu. Bjelica, "Daha 17 yaşında, üst düzey futbol oynamaya hazır olduğunu gösterdi. Dünyanın en iyi stoperi olabilir" dedi.