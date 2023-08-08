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Gvardiol dünyanın en iyisi

Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb'de ilk kez A takım düzeyinde forma verdiği Josko Gvardiol'un 90 milyon euro'ya Manchester City'ye transfer olmasını yorumladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Gvardiol dünyanın en iyisi
Teknik Direktör Bjelica, Dinamo Zagreb döneminde ilk kez A takım düzeyinde forma verdiği Josko Gvardiol'un Manchester City'ye transfer olması nedeniyle büyük mutluluk yaşadı. 90 milyon euro (yaklaşık 2 milyar 674 milyon lira) bonservis bedeliyle Leipzig'den Premier Lig'e giden ve dünyanın en pahalı ikinci savunma oyuncusu unvanını kazanan Gvardiol için Bjelica Hırvat basınına konuştu. Bjelica, "Daha 17 yaşında, üst düzey futbol oynamaya hazır olduğunu gösterdi. Dünyanın en iyi stoperi olabilir" dedi.
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