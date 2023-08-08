Ertesi gün yürüdü

Slovenya kampında sakatlanan Orsic'ten müjdeli haber. Hırvat futbolcunun doktoru Vrgoc, Orsic'in yeni teknik ameliyat sayesinde ertesi gün yürüdüğünü belirtirken, "Ameliyatın ardından 4 gün sonra fizik tedaviye başlandı. Orsic başarıyla iyileşmekte olduğu için gurur duyuyoruz. Yeni teknolojiyle birlikte bağların tekrar yırtılması ihtimalinin yüksek oranda önüne geçildi" dedi.
Slovenya kampında sakatlanan Orsic'ten müjdeli haber. Hırvat futbolcunun doktoru Vrgoc, Orsic'in yeni teknik ameliyat sayesinde ertesi gün yürüdüğünü belirtirken, "Ameliyatın ardından 4 gün sonra fizik tedaviye başlandı. Orsic başarıyla iyileşmekte olduğu için gurur duyuyoruz. Yeni teknolojiyle birlikte bağların tekrar yırtılması ihtimalinin yüksek oranda önüne geçildi" dedi.