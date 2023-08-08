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Doğan sözünü tuttu

2022'de süresinin dolmasından bu yana stat isim sponsoru boşta bulunuyordu. Olağanüstü kongrede stada sponsor bulunacağı vaadinde bulunan Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz haftalarda sponsorluk konusunun gecikmesi hakkında en iyisi için uğraştıklarını söylemişti. Doğan sözünü tuttu ve tarihin en iyi anlaşmalarından birini yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Doğan sözünü tuttu
2022'de süresinin dolmasından bu yana stat isim sponsoru boşta bulunuyordu. Olağanüstü kongrede stada sponsor bulunacağı vaadinde bulunan Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz haftalarda sponsorluk konusunun gecikmesi hakkında en iyisi için uğraştıklarını söylemişti. Doğan sözünü tuttu ve tarihin en iyi anlaşmalarından birini yaptı.
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