2022'de süresinin dolmasından bu yana stat isim sponsoru boşta bulunuyordu. Olağanüstü kongrede stada sponsor bulunacağı vaadinde bulunan Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz haftalarda sponsorluk konusunun gecikmesi hakkında en iyisi için uğraştıklarını söylemişti. Doğan sözünü tuttu ve tarihin en iyi anlaşmalarından birini yaptı.
2022'de süresinin dolmasından bu yana stat isim sponsoru boşta bulunuyordu. Olağanüstü kongrede stada sponsor bulunacağı vaadinde bulunan Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz haftalarda sponsorluk konusunun gecikmesi hakkında en iyisi için uğraştıklarını söylemişti. Doğan sözünü tuttu ve tarihin en iyi anlaşmalarından birini yaptı.