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Benkovic’e özel maske

AEK Atina ile oynanan hazırlık maçında burnu kurulan Filip Benkovic, bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu. Yeni transfer edilen Hırvat stoper dün akşam yapılan çalışmada özel bir maske ile yer aldı. 26 yaşındaki savunmacının Antalyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Benkovic’e özel maske
AEK Atina ile oynanan hazırlık maçında burnu kurulan Filip Benkovic, bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu. Yeni transfer edilen Hırvat stoper dün akşam yapılan çalışmada özel bir maske ile yer aldı. 26 yaşındaki savunmacının Antalyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.
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