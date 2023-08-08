Haberler Trabzonspor B planı Jordan

B planı Jordan

Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Petkovic'in yanı sıra birçok isim ile temas halinde. Bordo mavili ekip için ortaya atılan son iddia Jordan. Trabzonspor'un, Union Berlin forması giyen 27 yaşındaki 1.91'lik santrfor için harekete geçtiği ve maliyet araştırması yaptığı belirtiliyor. Alman ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Amerikalı forvet, geçtiğimiz sezon 6 milyon euro bonservis bedeliyle İsviçre ekibi Young Boys'tan transfer edilmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
B planı Jordan
Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Petkovic'in yanı sıra birçok isim ile temas halinde. Bordo mavili ekip için ortaya atılan son iddia Jordan. Trabzonspor'un, Union Berlin forması giyen 27 yaşındaki 1.91'lik santrfor için harekete geçtiği ve maliyet araştırması yaptığı belirtiliyor. Alman ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Amerikalı forvet, geçtiğimiz sezon 6 milyon euro bonservis bedeliyle İsviçre ekibi Young Boys'tan transfer edilmişti.
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