10 numara Abdülkadir

Sezon başı hazırlık maçları ve antrenmanların öne çıkan ismi olan Abdülkadir Ömür, teknik direktör Nenad Bjelica'nın gözdelerinden. Başarılı futbolcu geçmiş sezonlara göre çok daha hırsla çalışıyor. Hırvat çalıştırıcı onu hem kanatta hem içte hem de 10 numara pozisyonunda değerlendirmeyi düşünüyor.
Sezon başı hazırlık maçları ve antrenmanların öne çıkan ismi olan Abdülkadir Ömür, teknik direktör Nenad Bjelica'nın gözdelerinden. Başarılı futbolcu geçmiş sezonlara göre çok daha hırsla çalışıyor. Hırvat çalıştırıcı onu hem kanatta hem içte hem de 10 numara pozisyonunda değerlendirmeyi düşünüyor.