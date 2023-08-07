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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan stoper harekatı! Bjelica özellikle istedi

Transfer harekatına devam eden Trabzonspor yönetimi, bu dönem stoper bölgesini Joaquin Fernandez ve Filip Benkovic ile güçlendirmişti. Ancak iki futbolcunun şanssız bir şekilde sakatlanması sonrası teknik direktör Nenad Bjelica, bu mevkiye bir takviye daha istedi. Yönetim de Rus ekibi Zenit'te forma giyen 23 yaşındaki Nuraly Alip için harekete geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan stoper harekatı! Bjelica özellikle istedi

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Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Trabzonspor, Rus ekibi Zenit'te forma giyen 23 yaşındaki Nuraly Alip'i gündemine aldı. 1.88 boyunda ve sol ayağını etkili kullanabilen genç savunma oyuncusunun kulübü ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Geçen yıl 13 maçta oynayan Alip, ülkesinin milli takımında ise 25 maçta forma giydi.

MAVI KART STATÜSÜ

Fiyat araştırması yapan Trabzonspor, şartların oluşması durumunda oyuncu için Zenit ile masaya oturarak resmi teklifini sunacak. Nuraly transfer edilirse 14 yabancı futbolcu kuralının dışında kalacak. TFF'nin bu sezon için duyurduğu Mavi Kartlı oyuncular statüsüne göre kulüpler; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı 1 futbolcuyla yabancı sınırına takılmadan sözleşme imzalama hakkına sahip. Böylelikle Trabzonspor, Alip'i alması durumunda yabancı limitini 14+1 şeklinde kullanabilecek.

ÜÇ BÖLGEDE OYNUYOR

Nuraly Alip, stoper bölgesinde görev yapıyor. 23 yaşındaki futbolcu ayrıca ön libero ve sol bekte de başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Kazakistan Milli Takım formasını 25 kez giydi.

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