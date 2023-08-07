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Fırtına hem attı hem yedi

Karadeniz devi yeni sezon öncesi 7 hazırlık maçı oynadı. 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Bu periyotta kalesinde 10 gol görürken, rakip fileleri 18 kez sarsmayı başardı. Slovenya kampında düzenlediği basın toplantısında sürekli kovalayan bir takım olacaklarını vurgulayan, geldiği dönemde de "Bir karşılaşmayı 1-0 yerine, 5-4 kazanmayı tercih ederim" diyen teknik direktör Nenad Bjelica'nın bu tarz oyun planında ısrar edeceği gözlendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Fırtına hem attı hem yedi
Karadeniz devi yeni sezon öncesi 7 hazırlık maçı oynadı. 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Bu periyotta kalesinde 10 gol görürken, rakip fileleri 18 kez sarsmayı başardı. Slovenya kampında düzenlediği basın toplantısında sürekli kovalayan bir takım olacaklarını vurgulayan, geldiği dönemde de "Bir karşılaşmayı 1-0 yerine, 5-4 kazanmayı tercih ederim" diyen teknik direktör Nenad Bjelica'nın bu tarz oyun planında ısrar edeceği gözlendi.
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