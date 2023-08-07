Dinamo Zagreb yine direniyor

Karadeniz devinin ısrarla kadrosuna katmak istediği Bruno Petkovic konusunda Dinamo Zagreb diretmeye devam ediyor. Bordomavililer, 1 yıl kontratı kalan Hırvat forvetle anlaşmasına rağmen kulübü, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle işi geciktiriyor. Dinamo Zagreb, 3. eleme turunda 8 Ağustos ve 15 Ağustos tarihlerinde AEK ile karşılaşacak. 29 yaşındaki yıldızın bu tarihten sonra gelebileceği belirtiliyor. Teknik direktör Bjelica, Petkovic'i bekliyor.
Karadenizdevinin ısrarla kadrosuna katmak istediği Bruno Petkovic konusunda Dinamo Zagreb diretmeye devam ediyor. Bordomavililer, 1 yıl kontratı kalan Hırvat forvetle anlaşmasına rağmen kulübü, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle işi geciktiriyor. Dinamo Zagreb, 3. eleme turunda 8 Ağustos ve 15 Ağustos tarihlerinde AEK ile karşılaşacak. 29 yaşındaki yıldızın bu tarihten sonra gelebileceği belirtiliyor. Teknik direktör Bjelica, Petkovic'i bekliyor.