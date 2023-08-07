Bild'den Jorgan iddiası

Bild gazetesi, Trabzonspor'un Union Berlin'in 27 yaşındaki ABD'li forveti Jordan Siebatcheu ile ilgilendiği hatta futbolcu için transfer teklifinde bulunduğunu öne sürdü. Habere göre 27 yaşındaki 1.91'lik dev forvetle İngiltere'den de ilgilenen takımlar var. Mendes'in menajerliğini yaptığı Jordan, sezon başında 6 milyon euro'ya İsviçre'nin Young Boys takımından transfer edildi.
Bildgazetesi, Trabzonspor'un Union Berlin'in 27 yaşındaki ABD'li forveti Jordan Siebatcheu ile ilgilendiği hatta futbolcu için transfer teklifinde bulunduğunu öne sürdü. Habere göre 27 yaşındaki 1.91'lik dev forvetle İngiltere'den de ilgilenen takımlar var. Mendes'in menajerliğini yaptığı Jordan, sezon başında 6 milyon euro'ya İsviçre'nin Young Boys takımından transfer edildi.