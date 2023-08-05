TRANSFER HABERİ: İşte Trabzonspor'un Hamsik'in yerine getireceği isim

Teknik direktör Bjelica, orta sahaya iki yönlü oynayabilen tecrübeli bir ismin transfer edilmesini istemişti. Bordo-mavili takımın uzun zamandır gündeminde olan isimler dışında yeni bir futbolcu için daha harekete geçtiği öğrenildi. Karadeniz devi, Boavista'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaius Makouta için kulübüyle resmi transfer görüşmelerine başladı. Fırtına'nın Portekiz ekibine 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli önerdiği, kulübünün ise rakamı yukarı seviyeye çıkartmaya çalıştığı, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.