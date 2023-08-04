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Umut Bozok özel çalıştı

Yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle 5 gündür takımla birlikte antrenman yapamayan Umut Bozok, takıma döndü. Kendisine verilen özel program sayesinde takımla arasındaki fiziksel açığı kapatmaya çalışan 26 yaşındaki forvet, sakatlığını tamamen atlattı. Bozok'un lige kadar tam hazır olması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Umut Bozok özel çalıştı
Yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle 5 gündür takımla birlikte antrenman yapamayan Umut Bozok, takıma döndü. Kendisine verilen özel program sayesinde takımla arasındaki fiziksel açığı kapatmaya çalışan 26 yaşındaki forvet, sakatlığını tamamen atlattı. Bozok'un lige kadar tam hazır olması bekleniyor.
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