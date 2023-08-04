Bjelica’dan Ömür’e özel ilgi

Hazırlık kampının en iyi isimlerinden olan Abdülkadir Ömür'e teknik direktör nenad Bjelica da özel ilgi gösteriyor. Hırvat hoca son antrenmanda da 24 yaşındaki 10 numara ile özel görüştü. Yeni sezondaki oyun planında Ömür'ü önemli bir yere konumlandırmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, genç futbolcunun fırtına gibi estiği dönemlere dönmesini istiyor. Bjelica, 4-3-3'lük oyun planında merkez orta sahada 'beyin' görevini vereceği Abdülkadir'den hücum organizasyonlarında daha fazla sorumluluk almasını istiyor.