Yeni sezonu Fırtına açıyor

Trendyol Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun açılışını Trabzonspor yapacak. Buna göre Trabzonspor yeni sezonun ilk hafta maçında 11 Ağustos Cuma günü Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00. Fırtına, ligin ikinci haftasındaki Galatasaray derbisine ise 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te çıkacak.
TrendyolSüper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun açılışını Trabzonspor yapacak. Buna göre Trabzonspor yeni sezonun ilk hafta maçında 11 Ağustos Cuma günü Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00. Fırtına, ligin ikinci haftasındaki Galatasaray derbisine ise 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te çıkacak.