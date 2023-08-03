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TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'a Villarreal talip oldu

Son dakika Trabzonspor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'a sürpriz bir talip çıktı. İspanyol kulübü Villarreal'in, 9 milyon euro'luk teklifle Fırtına'nın kapısını çalabileceği öne sürüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 11:37
TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'a Villarreal talip oldu

Trabzonspor'da ismi transfer dedikodularına karışan kaptan Uğurcan Çakır için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan haberde Fırtına'da Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Uzun süre Dominik Livakovic'in peşinde koşan Villarreal, bu transferden çekildikten sonra Trabzonspor'un kaptanına kanca attı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, "Sarı Denizaltılar" lakaplı Villarreal, 27 yaşındaki milli kaleci için 9 milyon euro'luk teklifle Fırtına'nın kapısını çalabilir.

UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan başarılı kaleci, bordo mavili forma altında bu zamana dek 203 maçta görev yaptı. Uğurcan Çakır söz konusu maçlarda 240 gol yerken, 58 maçta kalesini gole kapattı.

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