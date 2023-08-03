Haberler Trabzonspor Teklic'i biz istiyorduk

Teklic'i biz istiyorduk

Karadeniz devinin sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Tonio Teklic için flaş açıklama... İskoç Ligi ekiplerinden Aberdeen Başkanı Dave Cormack, "Dört aydır Tonio Teklic için uğraşıyorduk, Trabzonspor bir anda devreye girerek oyuncuyu transfer etti. Potansiyelli bir oyuncuydu ve bizim için hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki 10 numara için teknik direktör Nenad Bjelica devreye girip transferi bitirmişti. 3 senelik imza atan Teklic için NK Varazdin Kulübü'ne 3 taksit halinde 1 milyon euro borservis bedeli ödenecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Teklic'i biz istiyorduk
Karadeniz devinin sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Tonio Teklic için flaş açıklama... İskoç Ligi ekiplerinden Aberdeen Başkanı Dave Cormack, "Dört aydır Tonio Teklic için uğraşıyorduk, Trabzonspor bir anda devreye girerek oyuncuyu transfer etti. Potansiyelli bir oyuncuydu ve bizim için hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki 10 numara için teknik direktör Nenad Bjelica devreye girip transferi bitirmişti. 3 senelik imza atan Teklic için NK Varazdin Kulübü'ne 3 taksit halinde 1 milyon euro borservis bedeli ödenecek.
DİĞER
Meğer torunu şimdilerin yakışıklı oyuncusuymuş... Efsane oyuncu Gazanfer Özcan'ın torunu tanıdık çıktı!
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı değişecek mi? 4 aday var
F.Bahçe yıldız isim için Milan'dan cevap bekliyor!
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı resmen açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica o yıldızı özellikle istedi!
Fırtına'ya müjde! Orsic...
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023?
Deprem son dakika! 3 Ağustos deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa basını ateşi yaktı: F.Bahçe doğru adres! Fransa basını ateşi yaktı: F.Bahçe doğru adres! 01:08
G.Saray 3. tura yükseldi! G.Saray 3. tura yükseldi! 01:01
G.Saray'ın play-off'ta muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın play-off'ta muhtemel rakipleri belli oldu! 01:01
G.Saray'da Okan Buruk'tan flaş Morutan açıklaması! G.Saray'da Okan Buruk'tan flaş Morutan açıklaması! 01:01
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı resmen açıklandı F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı resmen açıklandı 01:01
G.Saray'da Mertens'ten enfes gol! İşte o anlar G.Saray'da Mertens'ten enfes gol! İşte o anlar 01:01
Daha Eski
F.Bahçe Mert Müldür'ü açıkladı! İşte sözleşme detayları F.Bahçe Mert Müldür'ü açıkladı! İşte sözleşme detayları 01:01
F.Bahçe'den Zajc açıklaması! Sözleşme uzattı F.Bahçe'den Zajc açıklaması! Sözleşme uzattı 01:00
Şenol Güneş'ten flaş Ghezzal açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş Ghezzal açıklaması! 01:00
G.Saray'dan F.Bahçe'ye orta saha çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye orta saha çalımı! 01:00
Ndombele bombası patlıyor! G.Saray'dan yeni teklif Ndombele bombası patlıyor! G.Saray'dan yeni teklif 01:00
Aslan o yıldızın peşinde! Ayrılık kararı... Aslan o yıldızın peşinde! Ayrılık kararı... 01:00