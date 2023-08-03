Teklic'i biz istiyorduk

Karadeniz devinin sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Tonio Teklic için flaş açıklama... İskoç Ligi ekiplerinden Aberdeen Başkanı Dave Cormack, "Dört aydır Tonio Teklic için uğraşıyorduk, Trabzonspor bir anda devreye girerek oyuncuyu transfer etti. Potansiyelli bir oyuncuydu ve bizim için hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki 10 numara için teknik direktör Nenad Bjelica devreye girip transferi bitirmişti. 3 senelik imza atan Teklic için NK Varazdin Kulübü'ne 3 taksit halinde 1 milyon euro borservis bedeli ödenecek.
Karadenizdevinin sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Tonio Teklic için flaş açıklama... İskoç Ligi ekiplerinden Aberdeen Başkanı Dave Cormack, "Dört aydır Tonio Teklic için uğraşıyorduk, Trabzonspor bir anda devreye girerek oyuncuyu transfer etti. Potansiyelli bir oyuncuydu ve bizim için hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki 10 numara için teknik direktör Nenad Bjelica devreye girip transferi bitirmişti. 3 senelik imza atan Teklic için NK Varazdin Kulübü'ne 3 taksit halinde 1 milyon euro borservis bedeli ödenecek.