Hazırlıklar sürdü

Fırtına, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı. Sürat çalışmasıyla devam eden idman, aerobikle tamamlandı.
Fırtına, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı. Sürat çalışmasıyla devam eden idman, aerobikle tamamlandı.