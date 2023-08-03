Doğan sorumluluk aldı

Törenin açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Bugün sıkıntılar olabilir. Başkan Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum ki Trabzonspor'un şampiyonluktan sonra kötü yönetilmesinden kaynaklanan sıkıntıları, sorumluluk alarak, 'Evet ben de orada yöneticiydim, sorumluluğa devam edeceğim, düze çıkaracağım' diye talip olduğu için tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.
Törenin açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Bugün sıkıntılar olabilir. Başkan Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum ki Trabzonspor'un şampiyonluktan sonra kötü yönetilmesinden kaynaklanan sıkıntıları, sorumluluk alarak, 'Evet ben de orada yöneticiydim, sorumluluğa devam edeceğim, düze çıkaracağım' diye talip olduğu için tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.