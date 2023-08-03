Haberler Trabzonspor Bjelica'dan transfer ısrarı! Trabzonspor'un soluna Djalo

Bjelica'dan transfer ısrarı! Trabzonspor'un soluna Djalo

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavililerde son olarak teknik direktör Bjelica'nın Braga'nın 23 yaşındaki sol kanadı Djalo ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Bjelica'dan transfer ısrarı! Trabzonspor'un soluna Djalo
Fırtına'da transfer hareketliliği sürürken, Orsic'in sakatlığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın tüm planlarını alt üst etti. Alternatifli ve rekabetçi bir kadro için sol kanat mevkiine transfer yapılmasını isteyen Hırvat teknik adamın bir süredir takipte olduğu Braga'lı Alvaro Djalo'nın ismini bordo-mavili kurmaylara verdiği öğrenildi. Yönetim, Portekiz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Braga formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Djalo, 4 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu.
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