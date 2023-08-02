Villarreal'in takibinde

Fırtına'da Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Uzun süre Dominik Livakovic'in peşinde koşan Villarreal, bu transferden çekildikten sonra Trabzonspor'un kaptanına kanca attı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, "Sarı Denizaltılar" lakaplı Villarreal, 27 yaşındaki milli kaleci için 9 milyon euro'luk teklifle Fırtına'nın kapısını çalabilir.
Fırtına'da Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Uzun süre Dominik Livakovic'in peşinde koşan Villarreal, bu transferden çekildikten sonra Trabzonspor'un kaptanına kanca attı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, "Sarı Denizaltılar" lakaplı Villarreal, 27 yaşındaki milli kaleci için 9 milyon euro'luk teklifle Fırtına'nın kapısını çalabilir.