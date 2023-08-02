Trabzonspor'a Orsic müjdesi!

Trabzonspor'un büyük umutlarla renklerine bağladığı Mislav Orsic'ten iyi haberler geliyor. Operasyonu başarılı geçen Hırvat yıldız, bireysel idman yaparken bir video paylaştı. Dizini yavaş yavaş kuvvetlendirme antrenmanı yapan 30 yaşındaki futbolcu için "Sezonu kapattı" söylemi taca çıktı. Beklenenden çok daha önce sahalarda olabilecek. Daha önce 9 ay kadar sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen oyuncunun 4 ay içinde çalışmalara başlayabileceği ön görülüyor. 6 ay sonra da sahaya çıkma ihtimali de bulunuyor. Orsic'in güçlü bir yapısı olduğu ve dönüşünün bu sebeple daha çabuk olacağı belirtiliyor.