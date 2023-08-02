Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde konuştu. Doğan TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukların araştırılması için kurduğu heyet ve 20 şampiyonluk başvurusu hakkında konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:31 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:32
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar

Eruğrul Doğan'ın açıklamaları;

Şanlı yolculuğumuz 56 yaşında. Kökeni 1900'lü yıllara dayanan tertemiz hikayemiz ise 123 yaşında. İdman Ocağı, İdman Gücü, Martıspor, Karadenizgücü 4 takımımız birleşerek 2 Ağustos 1967'de kurduğu Trabzonspor'umuz mazisi ve onlarca başarıyı ekleyerek bugünlere gelmiştir. Tarihte ilk kez şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyarak devrimin takımı ünvanını alarak hatta bunu tam 8 kez taçlandıran kulübümüz birçok konuda hem önder olmuştur hem de örnek oluşturmuştur. Trabzon'da doğan Trabzonspor'umuz bugün Türkiye ve dünyanın her tarafında milyonlarca taraftara sahip büyük bir camiadır. Bu güzelliği efsane başkanımız Şamil Ekinci çok güzel özetlemiştir. Trabzonspor köklü Trabzon'da dalları bütün dünyaya yayılmış, çınar ağacıdır. Kurucu başkanlarımız sayın Ali Osman Ulusoy ile sayın Rıfat Dedeoğlu ve kurucu üyelerimizin bu topraklara diktiği fidan efsane teknik direktörlerimiz ve efsane oyuncularımız ile büyüyerek gölgemizde milyonlarca evladımızı bir araya getirmiştir.

Değerli Trabzonsporlular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1959 yılı öncesi şampiyonlukların incelenmesi için komisyon oluşturdu. Biz itirazlarımızı gündeme taşıdık. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımları arasında yapılmış ve bölgesel bir turnuvanın esas alınmasına karşı çıktık. Ülkemizin tamamını karşılamayan bu mahalli ligler esas alınarak bir karar verecek olursak, mahalli liglerde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İdmanocağı ve İdmangücü'nünde 20 şampiyonluğunun tescil edilmesinin zorunlu olduğunu federasyona bildirdik. Bu konuyla ilgili bütün belgelerimizi avukatlarımızla birlikte şu an hazırlıyoruz be komisyona başvurumuzu önümüzdeki hafta yapacağız. Bu süreci yakından takip edeceğiz. Sadece bir kulüp üzerinde adaletli olunmayacağını ilgili yerlere ilettik.

DİĞER
RÖVANŞ Tirana Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme Tirana Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? BJK canlı yayın
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! "Barış köprüsü" vurgusu: Karadeniz Girişimi'nin devamı için çaba gösterilecek
Kartal'ın girişimi olumsuz sonuçlandı!
G.Saray dünya yıldızlarının peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına eski yıldızını istiyor! Pazarlıklar başladı
‘Petkovic gidiyor’
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
YKS elektronik kayıtlar ne zaman 2023?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Görüşmeler başladı Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Görüşmeler başladı 14:15
Doğan, 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında... Doğan, 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında... 13:31
Resmi imza atıldı! Caner Doğan... Resmi imza atıldı! Caner Doğan... 13:15
Kartal'ın girişimi olumsuz sonuçlandı! Kartal'ın girişimi olumsuz sonuçlandı! 12:40
Süper Lig ve VAR'da görev yapacak hakemler açıklandı! Süper Lig ve VAR'da görev yapacak hakemler açıklandı! 12:13
Galatasaray - Zalgiris maçı saat kaçta? Galatasaray - Zalgiris maçı saat kaçta? 12:10
Daha Eski
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 12:06
Arda'dan iyi haber! Sahalara döneceği tarih... Arda'dan iyi haber! Sahalara döneceği tarih... 11:56
Liverpool - Bayern Münih maçı saat kaçta? Liverpool - Bayern Münih maçı saat kaçta? 11:50
Marcelo'dan insanlık dışı faul! Marcelo'dan insanlık dışı faul! 11:41
G.Saray'a gelecek mi? Kritik gün G.Saray'a gelecek mi? Kritik gün 11:23
İşte Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi! İşte Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi! 11:05