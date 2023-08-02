Şampiyonluğun belgeseli hazır

Bordo-mavili kulüp tarafından hazırlanan "İnadıyla Şampiyon" filmi 4 Ağustos'ta Trabzon'da tüm sinemalarda gösterime girecek. Yapılan açıklamada "Kulübümüzün son şampiyonluğunu anlatan belgesel filmimiz; Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü haftası nedeniyle 4-6 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da, sinema sezonunun açılmasıyla birlikte 15 Eylül Cuma günü de tüm Türkiye ve Avrupa'daki sinemalarda vizyona girecek" denildi.
Bordo-mavili kulüp tarafından hazırlanan "İnadıyla Şampiyon" filmi 4 Ağustos'ta Trabzon'da tüm sinemalarda gösterime girecek. Yapılan açıklamada "Kulübümüzün son şampiyonluğunu anlatan belgesel filmimiz; Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü haftası nedeniyle 4-6 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da, sinema sezonunun açılmasıyla birlikte 15 Eylül Cuma günü de tüm Türkiye ve Avrupa'daki sinemalarda vizyona girecek" denildi.