‘Petkovic gidiyor’

Hırvat basını, Trabzonspor'un istediği Bruno Petkovic ile İvanusec'in kesin olarak takımdan ayrılacağını yazdı. Haberde Dinamo Zagreb'in Petkovic'i eleme turlarında sonrasında takımda tutmasının zor olduğu vurgulandı. Hırvat ekibinin, Karadeniz temsilcisinin teklifini kabul etmeye mecbur kalacağı belirtildi. Petkovic de gelmek istiyor.
Hırvatbasını, Trabzonspor'un istediği Bruno Petkovic ile İvanusec'in kesin olarak takımdan ayrılacağını yazdı. Haberde Dinamo Zagreb'in Petkovic'i eleme turlarında sonrasında takımda tutmasının zor olduğu vurgulandı. Hırvat ekibinin, Karadeniz temsilcisinin teklifini kabul etmeye mecbur kalacağı belirtildi. Petkovic de gelmek istiyor.