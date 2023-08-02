Haberler Trabzonspor Orsic müjdesi

Orsic müjdesi

Çapraz bağ ameliyatı olan Hırvat yıldız, bireysel idman videosu paylaştı. Bu görüntü taraftarı heyecanlandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Orsic müjdesi
Trabzonspor'un büyük umutlarla renklerine bağladığı Mislav Orsic'ten iyi haberler geliyor. Operasyonu başarılı geçen Hırvat yıldız, bireysel idman yaparken bir video paylaştı. Dizini yavaş yavaş kuvvetlendirme antrenmanı yapan 30 yaşındaki futbolcu için "Sezonu kapattı" söylemi taca çıktı. Beklenenden çok daha önce sahalarda olabilecek. Daha önce 9 ay kadar sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen oyuncunun 4 ay içinde çalışmalara başlayabileceği ön görülüyor. 6 ay sonra da sahaya çıkma ihtimali de bulunuyor. Orsic'in güçlü bir yapısı olduğu ve dönüşünün bu sebeple daha çabuk olacağı belirtiliyor.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve dünya yıldızı kararını verdi! Galatasaray taraftarı heyecanla bekliyordu...
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek: Tahıl koridoru masada?
Premier Lig ekibinden G.Saraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam
F.Bahçe'den İtalyan devini ikna turları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına eski yıldızını istiyor! Pazarlıklar başladı
‘Petkovic gidiyor’
Deprem son dakika! 2 Ağustos deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe güle oynaya turladı! F.Bahçe güle oynaya turladı! 00:59
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 00:59
İsmail Kartal: Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz İsmail Kartal: Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz 00:59
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 00:59
Buruk'tan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı? 00:59
Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! 00:59
Daha Eski
G.Saray transferi resmen açıkladı G.Saray transferi resmen açıkladı 00:59
F.Bahçe'de ayrılık zamanı! Yeni adresi belli oluyor F.Bahçe'de ayrılık zamanı! Yeni adresi belli oluyor 00:58
F.Bahçe'den kanat transferinde yeni hamle! F.Bahçe'den kanat transferinde yeni hamle! 00:58
F.Bahçe yıldız futbolcu için resmi görüşmelere başladı F.Bahçe yıldız futbolcu için resmi görüşmelere başladı 00:58
Resmen açıklandı! Yeni transfer KAP'a bildirildi Resmen açıklandı! Yeni transfer KAP'a bildirildi 00:58
F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor 00:58