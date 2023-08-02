Mehmet Can 4 yıllık imzaladı

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı da resmen renklerine bağladı. 21 yaşındaki sağ bek için 350 bin euro kiralama bedeli ödenecek. Satın alma opsiyonu 1.4 milyon euro. 4 yılda sırayla 8.1 milyon TL, 18 milyon TL, 20.2 milyon TL ve 21.7 milyon TL kazanacak. Mehmet Can mutlu olduğunu ifade etti.
Trabzonspor,Mehmet Can Aydın'ı da resmen renklerine bağladı. 21 yaşındaki sağ bek için 350 bin euro kiralama bedeli ödenecek. Satın alma opsiyonu 1.4 milyon euro. 4 yılda sırayla 8.1 milyon TL, 18 milyon TL, 20.2 milyon TL ve 21.7 milyon TL kazanacak. Mehmet Can mutlu olduğunu ifade etti.