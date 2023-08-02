TRANSFER HABERİ: Trabzonspor eski yıldızını istiyor! Pazarlıklar başladı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Vitor Hugo geçen sezon ailevi nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmıştı. Annesinin rahatsızlığı sebebiyle Bahia'ya transfer olmuştu. Kısa süre sonra da annesi yaşamını yitirmişti. Karadeniz Fırtınası yeni transferleri Joaquin Fernandez ve Filip Benkovic'in sakatlanması üzerine eski yıldızı Vitor Hugo'yu gündemine almıştı. Bordo-mavili ekip, Hugo için Bahia ile ilk teması kurdu. Oyuncuyu kiralamak için Brezilya temsilcisine teklif gitti. Ancak 32 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle alan Bahia ilk öneriyi kabul etmedi.

DALYAYA 1 MAÇ VAR

Karadeniz temsilcisinin Vitor Hugo için ikinci bir girişim yapması bekleniyor. Şehri çok seven ve uyum sorunu olmayan Brezilyalı futbolcuyu taraftarlar da takımda görmek istiyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, bordo-mavili kulübün formasını 99 defa taşıdı. Geri dönerse ilk çıkacağı maçla 'dalya' demiş olacak. Vitor Hugo 99 mücadelede rakip ağları 9 defa sarsmayı başardı. 1 de asist yaptı. 16 defa sarı kartla cezalandırıldı. 2 defa kırmızı kart gördü. Nenad Bjelica da dönüşüne sıcak bakıyor. Tecrübesi, kalitesi ve soğukkanlılığıyla savunmayı toparlayacak özelliklere sahip.