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Fırtına 56 oldu

Karadeniz temsilcisi 56 yaşına bastı. Türk futbolunda, İstanbul takımlarının egemenliğine son veren, Avrupa'da devleri bir bir dize getiren Trabzonspor'da bugün kutlama var. Son şampiyonluğun kutlandığı meydanda bugün kulübün 56. yaşına basması dolayısıyla bir program düzenlenecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Fırtına 56 oldu
Karadeniz temsilcisi 56 yaşına bastı. Türk futbolunda, İstanbul takımlarının egemenliğine son veren, Avrupa'da devleri bir bir dize getiren Trabzonspor'da bugün kutlama var. Son şampiyonluğun kutlandığı meydanda bugün kulübün 56. yaşına basması dolayısıyla bir program düzenlenecek.
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