Umut riske edilmedi

Son oynanan ve 4-0 kazanılan Kranj maçında fileleri 2 kez sarsarak şov yapan Umut Bozok, dün AEK karşılaşmasında kadroya alınmadı. 26 yaşındaki forvetin önceki gün gerçekleşen antrenman sonrası kas ağrısı hissedince riske etmeme kararı alındığı belirtildi. Tedbir amaçlı dinlendirilen Umut’un durumunun detaylı şekilde kontrol edildiği ve ona göre tedavi yapılacağı belirtildi.
Son oynanan ve 4-0 kazanılan Kranj maçında fileleri 2 kez sarsarak şov yapan Umut Bozok, dün AEK karşılaşmasında kadroya alınmadı. 26 yaşındaki forvetin önceki gün gerçekleşen antrenman sonrası kas ağrısı hissedince riske etmeme kararı alındığı belirtildi. Tedbir amaçlı dinlendirilen Umut'un durumunun detaylı şekilde kontrol edildiği ve ona göre tedavi yapılacağı belirtildi.