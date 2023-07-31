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Umut riske edilmedi

Son oynanan ve 4-0 kazanılan Kranj maçında fileleri 2 kez sarsarak şov yapan Umut Bozok, dün AEK karşılaşmasında kadroya alınmadı. 26 yaşındaki forvetin önceki gün gerçekleşen antrenman sonrası kas ağrısı hissedince riske etmeme kararı alındığı belirtildi. Tedbir amaçlı dinlendirilen Umut’un durumunun detaylı şekilde kontrol edildiği ve ona göre tedavi yapılacağı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Umut riske edilmedi
Son oynanan ve 4-0 kazanılan Kranj maçında fileleri 2 kez sarsarak şov yapan Umut Bozok, dün AEK karşılaşmasında kadroya alınmadı. 26 yaşındaki forvetin önceki gün gerçekleşen antrenman sonrası kas ağrısı hissedince riske etmeme kararı alındığı belirtildi. Tedbir amaçlı dinlendirilen Umut'un durumunun detaylı şekilde kontrol edildiği ve ona göre tedavi yapılacağı belirtildi.
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