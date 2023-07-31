Transferde mutlu son! Trabzonspor Bakasetas ile sözleşme yenileyecek

Trabzonspor Yönetimi, gelecek sezon sonunda serbest kalacak olan Anastasios Bakasetas'a sözleşme uzatma teklifinde bulunmuştu. Yıllık 1 milyon 750 bin Euro üzerinden yapılan 3 yıllık sözleşme uzatma teklifini bir süredir düşünen oyuncunun yöneticilere yaptığı geri dönüşe olumlu cevap verdiği belirtildi. Takvim'de yer alan habere göre önümüzdeki günlerde menajerinin Türkiye'ye gelmesi sonrasında Bakasetas ile yeni sözleşme imzalanma ihtimali yüksek görülüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da, Bakasetas ile sözleşme uzatma görüşmelerinin iyi gittiğini doğrulayarak, "Her an yeni sözleşme imzalayabiliriz. Süreç gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

KAPTANLIK GÜNDEMDE

Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas bu sezondan itibaren takımın liderlerinden biri olma sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi ve Uğurcan Çakır ile birlikte takım kaptanlığı görevini yürütmesi de planlanıyor. 2021 yılından beri Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas, 103 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 33 kez fileleri havalandırırken 21 de asist yaptı.