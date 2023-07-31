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Satılma haberleri yalan

Başkan Ertuğrul Doğan, il ve ilçe belediye başkanlarını kulüpte ağırladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tüm ilçe belediye başkanları ile Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen katıldığı davette Doğan, kulübün satılacağı iddiaları için, "Maksatlı haberler. Külliyen yalan" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Satılma haberleri yalan

Başkan Ertuğrul Doğan, il ve ilçe belediye başkanlarını kulüpte ağırladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tüm ilçe belediye başkanları ile Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen katıldığı davette Doğan, kulübün satılacağı iddiaları için, "Maksatlı haberler. Külliyen yalan" dedi.

DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Başkan Doğan, belediye başkanları ile yaptığı toplantıda şunları söyledi: "Yerel yönetimlerin başındaki belediye başkanlarımızı bu sezon içeride ve dışarıda oynayacağımız maçlarımızda yanımızda görmek istiyoruz. Desteğe ihtiyacımız var."

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