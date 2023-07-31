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Sakatlık kabusu

Fernandez ve Orsic’in ağır sakatlıkları sonrası dün AEK maçında da Benkovic ambulansla hastaneye kaldırıldı... Hırvat stoperin burnunda kırık olabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Sakatlık kabusu
Fırtına'da 2023-24 sezonu başlamadan sakatlık kâbusu devam ediyor devam ediyor. Dün de AEK maçında yeni transferlerden Benkovic sakatlandı. Karşılaşmanın 72. dakikasında Garica ile hava topunda çarpışan Hırvat stoper, kanlar içinde kaldı. Dudağında açılma olan Benkovic hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun burnunda kırık ve elmacık kemiğinde ezilme şüphesi bulunduğu belirtildi. Bu şok haber aslında bu sezon Karadeniz devi için 3. ağır sakatlık anlamına geldi. Slovenya kampında önce yeni transfer Fernandez, ayağını direğe çarparak sakatlanmış ve tedavisi için ülkesi İspanya'ya gitmişti. Ardından idmanda ön çapraz bağı yırtılan Orsic ameliyat edilmişti. Hırvat sol kanadın sezonu kapattığı açıklanmıştı.
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